Poble Lliure es desmarca de la CUP i convoca a la manifestació de dissabte

Última actualització Dilluns, 21 d'agost de 2017 15:30 h

El partit independentista creu que el Rei no hauria de ser a la marxa però avisa que la seva presència no pot privar els catalans d'expressar-se

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Poble Lliure defensa que el Rei no hauria d'assistir a la manifestació que convoquen la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona però afegeixen que la seva presència "no pot privar els catalans" d'expressar dolor i solidaritat als carrers.

Poble Lliure s'ha desmarcat aquest dilluns de la CUP i ha convocat explícitament a la manifestació del dissabte 26 d'agost. El partit independentista, que dóna suport a la candidatura parlamentària dels cupaires, considera que els catalans tenen dret a manifestar-se i a expressar rebuig pels atemptats de Barcelona i Cambrils.

En un comunicat, Poble Lliure defensa que el Rei no hauria d'assistir a la manifestació que convoquen la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona però afegeixen que la seva presència "no pot privar els catalans" d'expressar dolor i solidaritat als carrers.

La posició de Poble Lliure arriba després de les declaracions de la diputada de la CUP, Mireia Boya, que va assegurar que estan a l'espera dels detalls de la manifestació i va defensar que hauria de ser la ciutadania –"taxistes, infermers, mossos, serveis d'emergència"- qui l'encapçalés.

Crida explícita a entitats sobiranistes

A diferència de la CUP, però, Poble Lliure ha fet una crida explícita a entitats sobiranistes, moviment populars i partits a convocar també tothom a la manifestació de dissabte i a "expressar el seu rebuig per la presència del monarca". Si finalment hi assistís, Poble Lliure creu que els catalans hauria d'expressar-s'hi en contra i per això anima tots els col·lectius a "emprendre accions de protesta".

"La CUP espera els detalls de la mobilització, [...] com es planteja", va assegurar aquest cap de setmana Boya en una crítica a la "imatge" del minut de silenci a plaça de Catalunya, divendres, amb el Rei, representants del govern espanyol i de l'exèrcit. Així es va expressar als micròfons de Catalunya Ràdio.

El rei Felip "no és benvingut"

En aquest context Boya va advertir que el rei Felip "no és benvingut" pels cupaires. I va qualificar d'"hipocresia enorme" que el monarca sigui a Barcelona per donar el condol "i al mateix temps estigui contribuint a finançar el terrorisme de caràcter islàmic". "Tothom sap les relacions d'amistat i econòmiques de la monarquia espanyola amb les pèrsiques" com Qatar, Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs, va dir Boya assenyalat també les oligarquies que hi tenen "negocis". "M'agradaria que no encapçalés la manifestació", va concloure Boya en un diagnòstic compartit amb Poble Lliure.

De fet, aquesta organització ha titllat el rei de "culpable de l'atac a Barcelona". "Així es demostra amb els tractes econòmics, armamentístics i geopolítics que propicia amb països com Aràbia Saudita i Qatar, els quals són font de finançament del Daesh", conclou el comunicat.

Notícies relacionades