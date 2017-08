Com es van comprar les bombones de butà d'Alcanar?

Última actualització Dilluns, 21 d'agost de 2017 16:30 h

Els Mossos han descobert que van gastar 1.200 euros provinents de la venta de joies i or per comprar 106 bombones de butà.

Una furgoneta funerària judicial marxant de la zona de la finca d'Alcanar Platja

Els terroristes de Ripoll van finançar les bombones de butà amb diners obtinguts amb la venda de joies i or. Segons recull El Confidencial, els Mossos d'Esquadra han descobert que els presumptes autors dels atemptats de les Rambles i Cambrils haurien aconseguit per aquesta via al voltant de 1.200 euros i que haurien dedicat a les 106 bombones de butà que emmagatzemaven a la casa d'Alcanar.



Així, el digital recull que la compra es va fer de manera esglaonada per no aixecar sospites. El seu objectiu era fabricar explosius en el seu laboratori clandestí que va volar pels aires el dimecres 16 d'agost a la nit.



Els experts de la lluita antiterrorista intenten esbrinar ara si les joies i l'or pertanyien als jihadistes i les seves famílies, procedien de robatoris, o com a tercera opció, van ser proporcionats per individus encara no detectats que van col·laborar amb la massacre.

