Rajoy reclama ara unitat contra el terrorisme en un article publicat a 'La Vanguardia' i 'El Periódico'

"Si volem ser vertaderament eficaços contra el terrorisme, hem d'estar units no només en el dolor sinó també en la resposta"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, apel·la a la unitat en la lluita contra el terrorisme en un article publicat aquest dilluns a La Vanguardia i El Periódico amb el títol "Units en el dolor i junts en la resposta".

El president del Gobierno, Mariano Rajoy, assegura que "tinguem les idees que tinguem, votem a qui votem, i discrepem en el que discrepem, els que creiem en la democràcia i en les societats lliures i obertes estem cridats a romandre units en la defensa del llegat de la civilització contra la barbàrie del fanatisme, l'odi i el terror".



En aquest sentit, recorda que el terrorisme és una "amenaça conjunta" que exigeix "una resposta conjunta". "Si volem ser vertaderament eficaços contra el terrorisme, hem d'estar units no només en el dolor sinó, com hem fet aquests dies, també en la resposta", sosté.

Barcelona com a ciutat "acollidora" i "vibrant"



Rajoy, que descriu Barcelona com una ciutat "acollidora" i "vibrant", assegura que el "fanatisme assassí" ha destrossat "moltes vides innocents" i destaca el "coratge i humanitat" d'una "societat solidària i madura". "Són comportaments en moltes ocasions heroics que han fet la volta al món", sosté alhora que recorda el crit "No tinc por, no tenim por" que es va poder sentir a l'acte de condol a les víctimes on va participar.

El president espanyol també destaca "l'onada d'afecte" que ha arribat a Catalunya. "Tots els espanyols compartim avui el mateix dolor dels catalans, i tots agraïm sincerament la mateixa solidaritat que ens arriba de tants països amics, especialment dels nostres socis europeus", escriu. En aquest marc, assegura que si els fanàtics van escollir Barcelona i Cambrils com a objectius "és perquè el bullici dels seus carrers i la seva alegria encarnen tots els valors, drets i llibertats que el jihadisme detesta".

"Suport més ferm"

També expressa el seu "suport més ferm" als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, a totes les policies locals, així com a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. "Els espanyols els estem agraïts i som conscients de comptar amb uns serveis de seguretat que es troben entre els millors del món". Hi suma els membres del sistema de salut i de Protecció Civil en la seva tasca d'assistència als ferits.

En aquest marc, recorda els atemptats anteriors a Madrid, París, Londres, Brussel·les i Niça, entre altres, i destaca que el terrorisme jihadista "és la principal preocupació dels ciutadans europeus, i per tant, prevenir-lo, combatre'l i erradicar-lo ha de ser la prioritat absoluta dels qui tenim l'encàrrec dels ciutadans de gestionar els afers comuns".

"Votem a qui votem"

"Tinguem les idees que tinguem, votem a qui votem, i discrepem en el que discrepem, els que creiem en la democràcia i en les societats lliures i obertes estem cridats a romandre units en la defensa del llegat de la civilització contra la barbàrie del fanatisme, l'odi i el terror", sosté, perquè "aquest és el tema del nostre temps", i "estem obligats a guanyar aquesta batalla".

El president espanyol recorda que el terrorisme jihadista té "caràcter global", i és "una amenaça conjunta" que "en conseqüència ens exigeix una resposta conjunta". "Si volem ser vertaderament eficaços contra el terrorisme, hem d'estar units no només en el dolor, sinó com hem fet aquests dies, també en la resposta", escriu.

Per aquest motiu es mostra "plenament convençut" que les institucions i forces polítiques "seguirem estant a l'altura de la responsabilitat a la qual estem obligats" i "veurem reforçats aquests valors i aquesta unitat en el que és fonamental durant la reunió del pacte antiterrorista que se celebra aquest matí a Madrid".

"Mai oblidarem les víctimes"

Per últim, assegura que "mai oblidarem les víctimes d'aquests atemptats ni el dolor que ara sentim", però "tampoc les escenes de solidaritat, d'emoció i de grandesa que hem viscut". "Barcelona, Cambril i tot Espanya tornaran a somriure perquè l'alegria i les ganes de celebrar la vida en plena llibertat formen part de la identitat de Barcelona, Catalunya i d'Espanya". "Recuperarem la nostra vida en llibertat i concòrdia", conclou, "perquè aquest és el millor homenatge que podem fer als qui avui ja no estan amb nosaltres".

