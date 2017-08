Millo: “Qualsevol que intenti vincular un atemptat amb un debat polític està fent un flac favor a la democràcia”

Última actualització Dilluns, 21 d'agost de 2017 12:30 h

El delegat del govern espanyol aposta per un debat "tranquil" sobre si l'Estat ha d'intervenir en l'elecció d'imams

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Enric Millo ha rebutjat les editorials de mitjans de comunicació que vinculen els atemptats terroristes amb el procés i ha remarcat que cap membre del govern espanyol ni del català ha fet declaracions vinculant les dues coses que "no tenen res a veure".

El delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo, ha rebutjat les editorials de mitjans de comunicació que han vinculat els atemptats terroristes amb el procés. "En aquests moments qualsevol que intenti vincular els efectes d'un atemptat amb un debat polític ideològic em sembla que està fent un flac favor a la democràcia. No és oportú", ha afirmat en declaracions a Rac 1.

En aquest sentit, Millo ha volgut remarcar que cap membre del govern espanyol ni del català ha fet declaracions vinculant les dues coses que "no tenen res a veure". D'altra banda, Millo ha apostat per fer un debat tranquil i serè sobre el paper que ha de tenir el govern espanyol en l'elecció d'imams i ha recordat que els governs d'altres països europeus intervenen directament en aquesta qüestió.

Manifestació d'importància

En referència a la manifestació convocada per aquest dissabte, Millo ha valorat la importància d'aquesta concentració per demostrar que davant el dolor de l'atemptat la resposta es dóna de manera unitària. En aquest sentit i en referència a la CUP que posa en dubte la seva participació per la presència del Rei, Millo ha afirmat que seria desitjable que ningú es volgués autoexcloure.

Millo ha defensat que govern espanyol i català estan treballant "colze a colze" des del primer minut i ha recordat que el mateix dijous a la tarda, poc després de l'atemptat, ell va constituir juntament amb el conseller de l'Interior, Joaquim Forn, el comitè de coordinació antiterrorista. El delegat ha afirmat que no s'ha dedicat a contestar crítiques sobre la resposta del govern espanyol perquè no ho ha considerat necessari ni oportú i ha defensat que des del primer minut el govern espanyol i català es van posar en marxa de manera coordinada.

Nega "friccions" entre els cossos de seguretat

En l'àmbit policial, Millo ha garantit que els cossos de seguretat comparteixen absolutament la informació i ha negat que s'hagin produït "friccions" entre la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra en l'actuació sobre l'atemptat.

De fet, ha volgut desvincular totalment la capacitat dels Mossos en la lluita contra el terrorisme amb el fet que la Junta de Seguretat no es reunís durant vuit anys. Segons Millo, la Junta de Seguretat confirma acords de caràcter polític però els Mossos sempre han disposat de la informació de l'Europol, encara que no s'havia formalitzat políticament.

El paper de l'Estat sobre els imams

Després que la comunitat musulmana de Ripoll hagi manifestat que se'ls hauria d'haver alertat sobre els antecedents de qui va ser imam a aquesta població, el delegat del govern espanyol, Millo ha considerat que el paper de l'Estat sobre els imams és un tema complex que caldrà "aprofundir tots junts".

Millo ha recordat que en alguns països els governs europeus intervenen en la decisió de qui pot fer d'imam i qui no. Una actuació que no permet el marc legislatiu espanyol. Davant d'aquesta situació, el delegat del govern espanyol ha considerat que és un debat que s'ha d'abordar de manera tranquil·la i ha apuntat que segurament en aquests moments no hi ha la serenitat que requereix aquesta qüestió tenint en compte que afectaria de manera directa a la llibertat religiosa.

Notícies relacionades