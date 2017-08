Més de 8.000 missatges al llibre de condolences per l'atemptat terrorista a la Rambla

Amb la posada en marxa d'un web per expressar de forma digital el condol a les víctimes de l'atemptat terrorista a les Rambles es vol estalviar a la ciutadania les llargues cues que es fan al Saló de Cent i també que aquest suport es pugui expressar des de qualsevol lloc. De moment només hi ha la possibilitat d'escriure els missatges i més endavant es publicaran i es podran llegir en línia.El llibre digital està en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès.

La gran afluència de persones per signar als cinc llibres de condolences habilitats va fer replantejar a l'Ajuntament el tancament d'aquest espai previst per diumenge i mantenir-lo fins divendres. Dissabte les cues van arribar a ser de fins a 2 hores. Condol digital

Un total de 8.030 persones han expressat el seu condol de forma presencial al llibre de condolences per l'atemptat terrorista de dijous passat a la Rambla de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona també ha habilitat un llibre de condolences digital per tal que la ciutadania pugui expressar la seva solidaritat amb les víctimes des de qualsevol lloc i sense la necessitat d'haver de fer les cues que s'estan registrant des que es va posar a disposició aquest espai al Saló de Cent del consistori dissabte passat, i avui traslladat al Pati Gòtic.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal