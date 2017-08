Els Mossos confirmen que han abatut Younes Abouyaaqoub, l'autor de l'atemptat a Les Rambles

Última actualització Dilluns, 21 d'agost de 2017 17:30 h

Confirmem que la persona abatuda a l'incident de #Subirats és Younes Abouyaaqoub, autor de l'atemptat terrorista a #Barcelona — Mossos (@mossos) 21 d’agost de 2017

Tallada la C-243B a Subirats en els dos sentits de la marxa — Trànsit (@transit) 21 d’agost de 2017

16:59h Rebem avís de presència persona sospitosa a #Subirats i s'activa dispositiu policial que aquesta hora continua en marxa — Mossos (@mossos) August 21, 2017

ÚLTIMA HORAA les 18:10h Trànsit explica que es talla la carretera que va a Subirats i els Mossos demanen que no es difonguin a les xarxes els llocs on s'estan fent controls a les carreteres.A les 18h TV3 explica que els Mossos han retirat el cinturó i que tot apunta que és fals com el dels terroristes de Cambrils. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies, patrulles i un helicòpter.A les 16.38 s'ha registrat un incident a Subirats (Barcelona), i s'ha posat en marxa un operatiu policial i s'han activat diversos serveis: Tedax, Arro, Helix, Brimo, Tràfic i USC.