Els fets a Subirats demostren la perillosa mentida de Zoido

22 d'agost de 2017, 10.03 h





Jo tinc una pregunta, NO SON LAS PROPIAS MESQUITAS QUI HAN DE INVESTIGAR I SABER QUINS SON ELS IMAMS ...?



Ja sols faltava . Estem fins els collons de que gent nou-vinguts ens compliquin tan la vida. JA ES PROU COMPLICADA AMB EL DIA A DIA DE CADA FAMÍLIA.



JO, GENT DE ON SIGUIN, QUE ENS VINGUIN A COMPLICAR LA VIDA, NO ELS VULL. NO HE FET RES PER TINDRE QUE AGUANTAR CERTES COSES.