[Vídeo] El Major engega una periodista que li retreu que no contesti en castellà

joridos sitges sitges

21 d'agost de 2017, 20.38 h

portem 300 anys aixi. S'acabat de que una sola persona faci que no es pogui parlar en català. El que no l'entengui que l'estudi o qu4 faci servis el traductor degoogle.

L'ultim dia 30 persobes en una reunio de feina. Una noia diu soc francea i au tots a parlar en castella.

Ja n'hi ha prou.

Primer diuen que aprenguemel castella que es la llengua de l'imperi.

Després et diuen perque no parles en castella si els sapsparlar

I deespres et diuen maleducat per parlar en catala.