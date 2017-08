L''ABC' ignora la tasca dels mossos i penja una medalla a Zoido

Última actualització Dimarts, 22 d'agost de 2017 09:40 h

El rotatiu madrileny converteix en protagonista al ministre de l'Interior

Malgrat que Catalunya ha liderat la investigació, el diari 'ABC' decideix ignorar la feina feta pels Mossos i tria per il·lustrar la portada d'aquest dimarts una foto del ministre de l'Interior amb la imatge de Younes Abouyaaqoub.

Els Mossos d'Esquadra confirmaven aquest dilluns poc després d'un quart de set de la tarda que la persona abatuda a Subirats (Alt Penedès) era Younes Abouyaaqoub, el veí de Ripoll de 22 anys que dijous passat va matar 13 persones i en va ferir més d'un centenar més al volant d'una furgoneta a les Rambles de Barcelona.

Quan l'operació policial ha estat duta a terme pels Mossos d'Esquadra, el diari madrileny ABC decideix escollir una imatge per emmarcar: la del ministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido. El rotatiu no només ignora la feina feta pels Mossos sinó que, a més a més, opta per convertir en protagonista a una persona que ha fet un ridícul espantós donant per desarticulada una cèl·lula jihadista quan el seu principal integrant i possible autor de la matança a les Rambles encara era un fugitiu.

Catalunya ha portat el pes de la investigació però el diari madrileny no ha dubtat en cap moment a l'hora de fer creure als seus lectors que el protagonista de l'operació ha estat Zoido dedicant-li la portada d'aquest dimarts amb una foto de Younes Abouyaaqoub amb el titular "Abatido el autor de la matanza de Barcelona".

