El conseller de la Presidència reivindica que els Mossos han demostrat que han de ser als nuclis d'informació europeus

Els cupaires es plantegen no anar a la manifestació si el reu Felip VI hi participa, però encara no han fet pública la seva decisió. Turull s'ha dirigit a la CUP per assegurar que la manifestació de dissabte a Barcelona de rebuig al terrorisme "no és una adhesió a ningú ni a cap institució".

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, s'ha dirigit a la CUP per assegurar que la manifestació de dissabte a Barcelona de rebuig al terrorisme "no és una adhesió a ningú ni a cap institució sinó la reivindicació dels valors de la pau i la democràcia i el rebuig absolut a la violència en defensa de qualsevol idea". "Qui vulgui ve i qui no, no ve", ha remarcat en una entrevista a Onda Cero.





Els cupaires es plantegen no anar a la manifestació si el reu Felip VI hi participa, però encara no han fet pública la seva decisió. D'altra banda, Turull ha reivindicat que els Mossos han demostrat que han de ser presents als nuclis d'informació europeus, com la Interpol, i ha valorat que "en cinc dies s'hagi desarticulat la cèl·lula". "Això no ho pot exhibir tothom", ha afegit.

La CUP encara no ha fet pública la seva decisió respecte a la manifestació de dissabte a Barcelona tot i que ahir es va reunir el secretariat nacional per abordar aquesta qüestió. Turull ha explicat que ara el Govern està concentrat en treballar els aspectes de la logística conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i ha augurat que hi participarà molta gent.

