La tècnica de convivència de l'Ajuntament de Ripoll assegura que alguns familiars dels terroristes han canviat de casa

Afirma que "l'assetjament mediàtic era molt gran"

"Entenc que, encara que siguin terroristes, no deixen de ser els seus fills", ha explicat la tècnica de convivència a l'Ajuntament de Ripoll, Núria Perpiñá i ha assegurat que alguns familiars dels terroristes s'han canviat de domicili.

La tècnica de convivència a l'Ajuntament de Ripoll (Girona), Núria Perpiñá, ha assegurat que alguns dels familiars dels terroristes responsables de la mort de quinze persones en els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) s'han canviat de domicili "perquè l'assetjament mediàtic era molt gran".

"Entenc que, encara que siguin terroristes, no deixen de ser els seus fills", ha afirmat Perpiñá en declaracions a la Cadena Ser. "Encara que som un poble molt fort i unit, passaran coses", ha contestat en ser preguntada per un possible conflicte entre la comunitat musulmana i la resta de veïns.



Crida a la unitat

Per això, ha fet una crida a la unitat i ha assegurat que estan "tots dins i ningú fora". "No entrarem en separacions perquè no és la nostra manera de ser", ha insistit l'empleada de l'Ajuntament, qui ha traslladat que, després de reunir-se aquest dilluns, preparen estratègies "perquè no es trenqui la unitat" i que han demanat ajuda a professionals.

Com a primera mesura per avançar en la unitat del municipi, Perpiñá ha recordat la iniciativa de l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, de convocar una concentració al mateix temps que la manifestació que se celebrarà aquest dissabte a Barcelona en "una acció conjunta".

"Relació fluida"

Respecte als terroristes procedents del municipi, Perpiñá ha assegurat que va ser la seva educadora i que el succeït li ha deixat "descol·locada".

A més, ha comunicat que mantenia "una relació fluida" amb dos d'ells i que eren "responsables, educats, treballadors i nois integrats". "Ho han fet tot molt normalitzat. No s'ha notat gens", ha expressat.

