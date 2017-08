Els Mossos gestionen un total de 329 trucades i 511 correus electrònics de ciutadans

Els Mossos no donen per tancada la investigació tot i que els 12 terroristes de la cèl·lula implicada en els atemptats han mort o estan detinguts.

Tots aquells ciutadans que puguin aportar dades útils per a la recerca poden cridar al 937 285 220 o escriure un correu electrònic a 'mossos.terrorisme@gencat.cat', ha informat la policia catalana aquest dimarts en el seu compte de Twitter.

Contacta amb nosaltres: Contacta con nosotros: Contact us: mossos.terrorisme@gencat.cat 937 285 220

