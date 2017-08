Última actualització Dimarts, 22 d'agost de 2017 15:00 h

Els cupaires descarten compartir espai amb una segona capçalera on hi pugui haver el Rei o Rajoy

La CUP ha explicat que participarà en la manifestació de dissabte a Barcelona, convocada en condemna als atemptats i de suport a les víctimes del terrorisme però no han decidit encara en quin format en prendran part fins que se'n presentin els detalls.

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya © Núria Julià Comparteix Tweet

Etiquetes atemptats, Barcelona, Cambrils, CUP, manifestació, Rambles, terrorisme

La CUP ha assegurat que participarà en la manifestació de dissabte a Barcelona, convocada en condemna als atemptats i de suport a les víctimes del terrorisme a la capital catalana i a Cambrils.



Després de la polèmica de les darreres hores, els cupaires es mantenen crítics amb la presència del Rei o del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i per això per ara la presidència del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, s'ha limitat a afirmar que seran a la marxa, també a la de Ripoll, "al costat de la gent".



Els cupaires no han decidit, però, com en formaran part i prendran la decisió definitiva un cop se'n presentin els detalls previsiblement aquest dimecres. Per ara, Boya, que ha aplaudit que la societat i els serveis d'emergències puguin encapçalar la marxa, ha descartat que els cupaires se situïn al costat d'una segona capçalera de perfil institucional.

