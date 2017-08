La caverna intoxica el procés amb el terrorisme i diu que Younes era de l'ANC

Última actualització Dimarts, 22 d'agost de 2017 14:00 h

Immediatament l'Assemblea ho ha desmentit

Indignant article de La Gaceta del qual se n'ha fet ressò la caverna mediàtica espanyola per intoxicar sobre el procés independentista. Segons el diari citat, el terrorista que va perpetrar l'atemptat a Les Rambles de Barcelona el passat dijous era simpatitzant amb el 'Sí' i un "admirador dels polítics independentistes". L'ANC ho ha desmentit immediatament.

La mala fe de l'unionisme supera amb escreix els límits de l'ètica i la moral. No tot s'hi val. Un infame article publica avui que Younes Abouyaaquob estava interessat en la situació política catalana i que, fins i tot, havia participat com a voluntari en la campanya pel referèndum del pròxim 1 d'octubre.

Davant les informacions aparegudes l'ANC ha emès un comunicat que deixa clar que Younes "no era voluntari de l'ANC ni de la campanya del Sí i que mai es va registrar a cap Diada de l'Onze de setembre". Per a donar més detalls especifica que ningú de l'ANC Territorial de Ripoll ni de la sectorial d'Immigrants per la independència "va tenir-hi mai contacte, ni va estar mai en cap paradeta repartint informació".

L'ANC acaba el comunicat dient que "troba sorprenent que alguns mitjans hagin publicat una informació tan delicada sense haver-se posat en contacte amb cap responsable de la campanya del Sí o de l'ANC" per contrastar la informació.

