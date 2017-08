Sindicats de la Policia i Guàrdia Civil s'han sentit exclosos en la gestió dels atemptats

Última actualització Dimarts, 22 d'agost de 2017 18:00 h

Asseguren que s'ha marginat els dos cossos estatals per transmetre la imatge exterior d'un "estat català autosuficient" i s'han comès "errors" de coordinació

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Les dues organitzacions majoritàries de la policia espanyola i la Guàrdia Civil han criticat aquest dimarts "l'exclusió i l'aïllament" que, segons ells, han "patit" aquests dos cossos policials en la investigació i gestió dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.

En un comunicat, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) i el Sindicat Unificat de Policia (SUP) consideren: "un cop més, la debilitat de les institucions i dels responsables polítics del nostre país ha provocat que l'experiència i l'estructura en l'àmbit nacional presents a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil en l'àmbit de la lluita antiterrorista, hagi estat marginada de forma dolosa en la investigació, amb un únic objectiu: el de transmetre una imatge a l'exterior de les nostres fronteres d'un estat català 'autosuficient', instrumentalitzant per això sense cap tipus d'inconvenient la seguretat pública, assumint per tant els errors i conseqüències que d'aquesta praxi puguin derivar".

"Vulneració dels acords"

Així, per exemple, recriminen el suposat "impediment d'accés a l'equip TEDAX de la Guàrdia Civil a la casa d'Alcanar després de l'explosió, fins al desconeixement per part de les autoritats catalanes del fet que l'imam de Ripoll fos deixeble d'uns dels principals detinguts en l'operació de la Policia Nacional contra el terrorisme gihadista 'Xacal I' de l'any 2007".

Per això, "queda en evidència, un cop més, la flagrant vulneració dels acords de cooperació, així com el deficient funcionament dels mecanismes de comunicació entre les forces i cossos policials".

Suport als Mossos

SUP i AUGC reiteren el seu suport al treball dut a terme pels Mossos, "que han arriscat les seves pròpies vides per protegir la dels ciutadans, i per això precisament, es fa més necessària una acció conjunta que no relegui la solvència i el bagatge de les forces i cossos de Seguretat de l'estat, ignorades en aquesta ocasió en perjudici de la seguretat pública".

Notícies relacionades