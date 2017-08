El sorprenent canvi de tracte dels comuns amb els Borbons

Última actualització Dimarts, 22 d'agost de 2017 20:00 h

Ara fa dos anys van retirar el bust de Joan Carles I de l'Ajuntament de Barcelona

3 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Poc després d'arribar a l'alcaldia, el juliol del 2015, Barcelona en Comí volia demostrar la seva ferma convicció republicana. I no només en el discurs sinó també en els fets i va retirar un bust de Joan Carles I que presidia a l'Ajuntament de Barcelona. L'acció, molt criticada per l'unionisme més recalcitrant, podria quedar en simple anècdota veient el gir en el tracte cap als Borbons per part dels comuns.

Notícies relacionades

Lluny queda, doncs, aquell cop de puny sobre la taula republicà que va representar la retirada del bust de Joan Carles I. Si ja vam tenir-ne indicis amb la trobada complaent de l'Alcaldessa amb Felipe VI durant el Mobile World Congress i amb la decisió dels comuns de no declarar persona non grata el monarca a Barcelona, en tenim un altre: les congratulacions (i en castellà) de l'Alcaldessa colau a la Casa Real per la seva visita a Barcelona.