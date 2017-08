La frase clau que revela com la policia espanyola no va passar informació als Mossos

Última actualització Dimecres, 23 d'agost de 2017 05:05 h

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) i el Sindicat Unificat de Policia (SUP) queden retratades

Molt greu la informació que s'ha acabat sabent gràcies a l'atac de gelosia dels cossos policials espanyols davant l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Tal com ahir us explicàvem, en un comunicat, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) i el Sindicat Unificat de Policia (SUP) carregaven contra els Mossos i la Generalitat i denunciaven haver-se sentit exclosos del procés d'investigació posterior als atemptats a Catalunya.

Mossos i Guardia Civil a Ripoll

"el desconeixement per part de les autoritats catalanes del fet que l'Imam de Ripoll fos deixeble d'un dels principals detinguts a l'operació de la Policía Nacional contra el terrorisme jihadista 'Chacal I' l'any 2007". En aquest comunicat , tant l'AUGC com SUP deixaven caure una frase que no han arribat a calibrar la gravetat del que ofereix entreveure: els cossos policials espanyols tenien unes informacions que mai van passar als Mossos d'Esquadra. Concretament diuen:

D'aquesta manera, s'estaria evidenciant per part d'aquests sindicats policials que hi ha informacions que la policia espanyola tenia i que no ha compartit amb la catalana. De fet, l'Imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, que va morir a la casa d'Alcanar quan es van produir les detonacions accidentals quan preparaven explosius, seria el responsable d'haver adoctrinat i radicalitzat els joves de la ciutat dels Pirineus i, a més, algunes fonts asseguren que hauria viatjat al centre d'Europa per a preparar-se.

Ara, els Mossos reclamen amb urgència que el Gobierno faci les accions oportunes per a poder entrar a la Interpol. Com us explicàvem ahir, la portaveu Soraya Sáenz de Santamaria ja va donar excuses per a dilatar-ne l'entrada.

