(Vídeo) Solidaritat en forma d'art #NoTincPor

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 d'agost de 2017, 07.57 h





Igual que, estant vestit NO TINC FRED, que després d'esmorzar ja NO TINC GANA, que un cop curades les butlllofes que les noves sabates de muntanya "Salomon" em varen causar fa 15 dies, ara ja NO TINC MAL , igual que tot això, TAMPOC NO TINC POR.





Però, de debò hem de fer-ne un slogan, d'allò que NO TENIM ??