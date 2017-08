Troben un cinturó d'explosius entre les runes de la casa d'Alcanar

Última actualització Dimecres, 23 d'agost de 2017 10:30 h

Els Mossos també troben diversa documentació relacionada amb els terroristes

Els Mossos han trobat, en les darreres hores, un cinturó d'explosius entre les runes de la casa d'Alcanar (Montsià). Informen que les tasques de desenrunament encara duraran dies.

Els Mossos d'Esquadra han trobat, en les darreres hores, un cinturó d'explosius entre les runes de la casa d'Alcanar (Montsià), segons han confirmat a l'ACN fonts pròximes a la investigació. Les tasques de desenrunament, que encara duraran dies, s'estan fent pedra a pedra fins al soterrani de la casa per no malmetre cap prova.



Entre les restes, i tal com assegura el jutge a la interlocutòria, s'ha trobat també diversa documentació relacionada amb els terroristes. En concret, la cartera amb documentació a nom de Abdelbaki Es Satty, Imam de Ripoll, així com diversos bitllets de la companyia Vueling amb destinació a Brussel·les al seu nom, el qual es trobaria a la casa d'Alcanar juntament amb Mohamed Houli Chemlal, ara a la presó, i Youssef Aalla en el moment de l'explosió.



Entre les restes també s'ha trobat un llibre de color verd, amb un full manuscrit en àrab amb una llegenda d'Estat islàmic. A la primera pàgina del llibre consta, entre altres paraules, el nom d'Es Satty.



Més de 100 bombones de butà



A la casa d'Alcanar, fins al moment, també s'han trobat més d'un centenar de bombones de butà, producte com acetona, aigua oxigenada, bicarbonat, gran quantitat de claus per ser utilitzats com a metralla i polsadors per iniciar l'explosió, entre altres. Segons les investigacions, hi ha indicis que els terroristes estiguessin intentant fabricar peròxid d'acetona, també conegut com TATP, utilitzat habitualment per l'organització terrorista Daesh en les seves accions, com per exemple als atemptats de París i Brussel·les.

També s'han trobat diverses fundes de coixí i brides –que volien fer servir per contenir els artefactes explosius al seu interior preparats per ser utilitzats- que es van comprar, el dia abans de l'atemptat, 16 d'agost a les 20:25 hores a Sant Carles de la Ràpita (Montsià), al costat de la urbanització Montecarlo on s'hi estaven els terroristes.

