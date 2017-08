Forn assegura que és el Gobierno qui ha de respondre a les crítiques dels sindicats policials

En la trobada estaran presents responsables de cossos de seguretat i serveis d'emergència, com la Guàrdia Urbana, amb la qual el conseller ha advocat per millorar la col·laboració i coordinació.

Possibles noves mesures de seguretat s'abordaran en la Junta Local de Seguretat extraordinària d'aquest dimecres a l'Ajuntament, a la qual assistirà Forn i també el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i estarà presidida per l'alcaldessa, Ada Colau.

Preguntat per si s'haurien d'instal·lar pilons en llocs concorreguts, ha explicat: "Fem les coses bé, amb reflexió. Estudiem el que és realment eficaç i el que no ho és, i prenguem les mesures que realment ens garantiran seguretat".

Ha rebutjat entrar en discussions polítiques en aquest sentit, i ha insistit que la policia catalana ha exercit les seves competències: "Que hem actuat com un Estat és una evidència, però són competències que tenim reconegudes".

"Qui hauria de respondre aquestes acusacions és el Govern de l'Estat, perquè nosaltres hem exercit les nostres competències", ha assegurat Forn en una entrevista a Betevé. També ha aprofitat per destacar que els Mossos d'Esquadra han fet una important tasca en la línia del que la ciutadania espera del cos.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha constatat aquest dimarts que és el Gobierno qui ha de respondre les crítiques de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) i el Sindicat Unificat de Policia (SUP), que asseguren que els seus cossos policials han estat marginats "de forma dolosa" de la investigació dels atemptats del dijous a La Rambla i Cambrils (Tarragona).

