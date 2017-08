Com pot ser que l'imam aconseguís evitar una ordre d'expulsió?

Per altra banda, el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer cataloga de "terror" el que ha passat amb l'imam: Es Satty va aconseguir, després de passar 4 anys a la presó per narcotràfic, evitar una ordre d'expulsió a través d'un recurs".

Per què mai es va executar aquesta ordre d'expulsió? L'exlíder del Sindicato Unificado de Policía durant més de 20 anys ha reiterat que "l'imam fa pudor de confident policial o del CNI exagerada"

Malgrat tot, a la seva sortida de la presó de Castelló I, l'abril del 2014, Es Satty hauria hagut de ser expulsat directament, però això mai va passar. Un jutge va deixar sense efecte quan l'imam de Ripoll recórrer l'ordre per protecció de drets internacionals.

El cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils va ser expulsat d'Espanya però mai va arribar a abandonar el país. L'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty va ser condemnat a quatre anys de presó per delictes contra la salut pública --tràfic de drogues-- i vinculada a aquesta condemna li va caure també l'ordre d'expulsió.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal