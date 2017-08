davids sta susanna sta susanna

23 d'agost de 2017, 14.14 h

aquesta de la foto és aquella que deia que era advocada, i resulta que no té ni una etiqueta d anis del mono,oi???????

aquesta de la foto és aquella que va fer la campanya electoral surfegant en les mentides de les clavegueres de l'estat,dient,en cada míting, lo de les contes d'en tries a suissa tot i saber que era mentida,oi????

aquesta de la foto és aquella que deia en ,campanya electoral, que ells eran la garantia del referendum i que ara no el volen fer,oi??????