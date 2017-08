|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 d'agost de 2017, 17.20 h





Au! . . . una vegada més, els CONVERGENTS encenen una baralla atacant independentistes que ja eren independentistes molt abans que ells es convertissin" veient la llum, i canviessin de nom de CiU o CDC a PDCAT.





No m'agraden , en les circumstàncies actuals, les desqualificacions i picabaralles entre independentistes, i en aquest cas, com en tants d'altres, NO HO COMENÇO JO, però tampoc restaré callat.





Recapitulem:



. primerament CiU ens va obsequiar amb 30 anys de pujolisme i "peix ... Llegir més