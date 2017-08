El Govern nega que s'hagi donat la consigna d'excloure els cossos de seguretat espanyols de la investigació

Última actualització Dimecres, 23 d'agost de 2017 13:00 h

Turull troba "lamentable" que a alguns mitjans de comunicació "sembla que els sàpiga greu" l'actuació "brillant" dels Mossos

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat que el Govern no ha donat cap consigna d'excloure la policia espanyola i la Guàrdia Civil de les investigacions relacionades amb els atemptats. En una entrevista a RNE ha respost així el comunicat dels dos principals sindicats dels cossos policials espanyols que han criticat "l'exclusió dolorosa i l'aïllament" en la gestió dels atemptats. Turull ha assegurat que des del minut zero s'ha compartit tota la informació i ha assegurat que "no s'ha posat politiqueria sinó professionalitat" en la gestió.



D'altra banda, ha considerat "lamentable" que sembli que a alguns mitjans de comunicació els sàpiga greu que els Mossos hagin tingut una "actuació brillant". "Una vegada que es pot exhibir al món que amb cinc dies s'ha eliminat una cèl·lula, sembla que sàpiga greu, no entenc que es busqui punta on no hi ha", ha afegit.



No s'ha exclòs al CNP ni a la Guàrdia Civil



Turull ha negat que s'hagi exclòs la policia espanyola i la Guàrdia Civil i ha recordat que en la primera reunió del comitè de crisi estaven tots els cossos de seguretat, així com el delegat del govern espanyol, Enric Millo. En aquest sentit, el conseller ha assegurat que es comparteix des del minut zero la informació sobre la vinculació d'Alcanar amb l'atemptat a Barcelona. "Jo estava a la reunió del comitè de crisi i si li pregunten a Millo, els podrà dir el mateix. Es comparteix tota la informació", ha garantit per després afegir que els dos governs van acordar deixar fer als cossos policials i que el paper de la política fos ajudar.

Turull però ha evitat valorar directament el comunicat dels sindicats dels cossos de seguretat espanyols argumentant que va dirigit al govern espanyol.

El conseller s'ha mostrat molt crític amb la "literatura" d'alguns mitjans de comunicació i ha trobat "lamentable" que sembli que a alguns mitjans els sàpiga greu l'actuació "brillant" dels Mossos. En aquest context, ha insistit que el Govern ha posat des del primer moment en valor la col·laboració de tots els cossos de seguretat. "És evident que el treball dels Mossos ha estat excel·lent però no ho han fet sols", ha conclòs.

Catalunya pot governar-se amb independència

Preguntat per l'article del Wall Street Journal, que defensa que amb els atemptats Catalunya ha demostrat que pot governar-se independentment de Madrid, Turull ho ha emmarcat en "l'opinió" d'un diari i ha afegit que comparteix que Catalunya està preparada i vol governar-se a ella mateixa. "Això no és cap secret", ha afirmat.

Tot i així, ha qualificat de "molt miserable" barrejar els atemptats amb el procés. "Aquí no hem posat politiqueria sinó que hem intentat posar professionalitat. Hem compartit informació i crec que s'han vist imatges de col·laboració que fins ara no s'havien vist", ha assenyalat.

On queda el procés?

Preguntat pel calendari del procés després dels atemptats, Turull ha afirmat que el compromís del Govern amb el Parlament i els ciutadans "segueix igual" i ha afegit que no entendria per què hauria de canviar. "La normalitat i no alterar res és la gran derrota d'aquesta gent que vol alterar la convivència", ha defensat el conseller.

