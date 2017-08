Sindicats dels Mossos lamenten les crítiques de la Guàrdia Civil i el CNP sobre la gestió dels atemptats

Última actualització Dimecres, 23 d'agost de 2017 13:30 h

L'USPAC presenta una querella criminal contra els autors intel·lectuals i materials de les accions terroristes

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Els sindicats dels Mossos d'Esquadra han lamentat les crítiques rebudes per sindicats de la Guàrdia Civil i del Cuerpo Nacional de Policia per la gestió dels atemptats. Des de l'SME, es considera "injust" el to d'algunes crítiques d'altres cossos policials que, fins i tot, insinuen que els Mossos actuaven amb "una intenció política o de protagonisme".

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra (SME i USPAC) han lamentat les crítiques rebudes per sindicats de la Guàrdia Civil i del Cuerpo Nacional de Policia (CNP) respecte a la gestió feta arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils.



L'USPAC considera "fora de lloc" i "miserable" les declaracions d'alguns responsables sindicals de la Guàrdia Civil o el CNP sobre l'actuació dels Mossos, i es pregunten perquè no es va passar informació a la Policia catalana respecte a l'imam de Ripoll.



"To injust"







D'altra banda, el sindicat USPAC ha informat, un cop desactivat l'operatiu Cronos, que ha presentat una querella criminal al Jutjat central d'instrucció de Madrid contra els autors intel·lectuals i materials dels atemptats. La querella es presenta per possibles delictes de terrorisme, assassinat, lesions, danys, i atemptat contra l'agent de l'autoritat amb instrument perillós.



Es va impedir l'accés dels TEDAX de la Guàrdia Civil? El portaveu de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública a Catalunya (FEPOL), Valentín Anadón, considera "estrany" el comunicat conjunt de l'Associació Unificada dels Guàrdies Civils (AUGC) i el Sindicat Unificat de Policia (SUP) en el qual denunciaven l'"exclusió dolosa" de tots dos cossos en la recerca dels atemptats a Catalunya. El sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra creu fins i tot "miserable" que aquest assumpte amb el debat independentista. En el comunicat que van publicar aquest dimarts els sindicats, tots dos denunciaven "l'impediment d'accés a l'equip TEDAX de la Guàrdia Civil a la casa d'Alcanar després de l'explosió". No obstant això, Valentín Anadón ha assenyalat en una entrevista a RNE que té "seriosos dubtes" que es personés un grup TEDAX de la Guàrdia Civil perquè "operativament no té cap sentit". També des de l'SME, es considera "injust" el to d'algunes crítiques d'altres cossos policials que, fins i tot, insinuen que els Mossos actuaven amb "una intenció política o de protagonisme".D'altra banda, el sindicat USPAC ha informat, un cop desactivat l'operatiu Cronos, que ha presentat una querella criminal al Jutjat central d'instrucció de Madrid contra els autors intel·lectuals i materials dels atemptats. La querella es presenta per possibles delictes de terrorisme, assassinat, lesions, danys, i atemptat contra l'agent de l'autoritat amb instrument perillós.

Notícies relacionades