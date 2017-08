El Govern demana a la Casa Reial que no difongui imatges dels infants víctimes dels atemptats

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

23 d'agost de 2017, 16.00 h

Aquest rei, perdó, volia dir el fill del Mata-Elefants, primer ens hauria d'aclarir per què fa de mitjancer d'empreses armamentistes espanyoles, per a vendre armes a un país que finança el terrorisme. I també voldria saber (però això ens ho amaguen, no solament a espanya sinó arreu dels països europeus que són víctimes cruels d'aquests atacs terroristes), quan maten o detenen terroristes, és de suposar que incauten el seu armament. Llavors han de saber on s'ha fabricat. Ergo, voldri... Llegir més