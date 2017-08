El ridícul de Cifuentes: Finalment, anirà a la manifestació del dissabte a Barcelona

MFX GRN GRN

23 d'agost de 2017, 19.23 h

Vigileu que vénen només per provocar. Volen fer-nos passar per anarquistes i violadaors de monges. Ja sabeu allò tan castellà de "si no eres mía, no serás de nadie". Sabeu que per Espanya són capaços de matar. Sí, de matar.