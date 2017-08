L'emotiva portada de El Jueves que dóna mil voltes a la de Charlie Hebdo

Última actualització Dimecres, 23 d'agost de 2017 20:30 h

Un castell amb persones de totes les races, edats i gèneres

3 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El Jueves, la revista de sàtira política amb seu a Barcelona tenia una tasca complicada aquesta setmana: fer humor destraler i incorrecte després dels atemptats de la ciutat comtal i de Cambrils. La decisió ha estat sorprenent i han optat per abandonar la conya i la ironia i han optat per una portada emotiva i amb el missatge de 'Barcelona som tots'.

El Jueves ha estat capaç d'elaborar una portada que, sense abandonar l'estil i el traç dels dibuixos, esdevé seriosa i emotiva. Un detall de cara a l'impacte dels atemptats que ha viscut Catalunya. En la caricatura s'hi pot veure com un grup de catalans de totes les races, homes i dones, i de tota condició construeixen un castell, emulant la tradició tan nostrada catalana, on l'enxaneta sosté un cop que forma la lletra O de la paraula Barcelona. De fons es pot veure el monument de Colom del final de Les Rambles i la Sagrada Família.

El to de la portada contrasta plenament amb la de la revista francesa de sàtira política (d'un to més agre i més destructiu) Charlie Hebdo, que l'any 2015 va rebre un atemptat terrorista amb la mort de 12 dels seus dibuixants i guionistes. Els francesos titulen "Islam, religió de pau" i hi dibuixen una furgoneta a gran velocitat que ha deixat dos cadàvers al seu pas.









La portada ha estat molt criticada a la república francesa i s'ha arribat a titllar d'islamofòbica. Tampoc l'encerta Charlie Hebdo amb un altre dibuix on apareix un torero que ha intentat torejar la furgoneta. Els seus creadors no deuen saber que a Catalunya estan prohibits els toros des de ja fa alguns anys.

Notícies relacionades