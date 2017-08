(Vídeo) El Gobierno i la Casa Real no seran benvinguts a la manifestació #NoTincPor

Última actualització Dijous, 24 d'agost de 2017 05:00 h

Les dues institucions espanyoles han dit que hi seran

ANÀLISI - Del dol a la indignació. Així es podria resumir les sensacions que han hagut de gestionar els catalans dies després dels atemptats a Barcelona i Cambrils. El tractament de la premsa espanyola i la seva intoxicació, la gestió de la informació de la policia espanyola cap a la catalana i les fotos dels Reis amb nens a l'hospital han creat el caldo de cultiu suficient perquè ni el Gobierno ni els Borbons siguin benvinguts.

La destralera i matussera petició de la Casa Real que els Reis es fessin fotos amb els infants víctimes de l'atemptat i que la Generalitat els ha demanat que no difonguin i la gestió de la informació per part de la policia espanyola i la negativa del Gobierno a què els Mossos entrin a la Interpol, així com la intoxicació de la caverna mesclant independentisme amb terrorisme islàmic han fet pujar la mosca al nas als catalans.

Aquests són els actes que han passat aquests dies i que podrien provocar que la visita del Gobierno i de la Casa Real a la manifestació del pròxim 26 d'agost a les 18h a Barcelona acabi amb escridassades i mala maror. De fet, els polítics catalans han cedit tot el protagonisme a la ciutadania, especialment als cossos de seguretat i emergències, que encapçalaran la manifestació. Ara, la presència espanyola, davant dels últims esdeveniments aquí citats, podria no caure gens bé al gran gruix de manifestants que de ben segur expressaran el seu descontentament.

No seria la primera vegada que passa: L’any 2004 els dirigents del PP que participaven a la manifestació de repulsa a l’atemptat de l’11M van ser expulsats per la mentida perpetrada

De fet, no seria la primera vegada que en una manifestació a favor dels valors la pau i solidaritat i per demanar la fi del terrorisme es gira en contra de la casta espanyola. Recordem que el 12 de març del 2004, l'endemà dels atemptats amb bombes a trens de Renfe de Madrid on van morir 191 persones, hi va haver una manifestació a Barcelona i els polítics del PP que hi van assistir van haver de ser evacuats. El president del PP català del moment, Josep Piqué, o el vicepresident del Gobierno, Rodrigo Rato, ara condemnat pel cas del Bankia. També hi era un jove Xavier García-Albiol, amb una cara d'espantat, i Alberto Fernández Díaz, encara avui dia regidor del PP a Barcelona. També hi era Alícia Sánchez Camacho, que va agafar un atac d'ansietat i van haver de ser evacuada per l'escridassada de la multitud per una boca de Metro.





Això passa quan la ciutadania està molesta amb la gestió dels polítics... Manifestació 12M 2004 a Barcelona després 11M a Madrid #NoTincPor pic.twitter.com/5fQ6MKSmbn — Gerard Sesé (@gerardsese) 23 d’agost de 2017

