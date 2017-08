Un dels terroristes portava la samarreta del París Saint Germain el dia dels atemptats

Les imatges, publicades pel diari Ara.cat, es pot veure clarament com un dels joves, al centre de la imatge, davant del taulell, porta una samarreta del París Sant Germain Madrid de futbol, la segona equipació, blanca i amb la publicitat de Fly Emirates. Cal recordar que el PSG està en mans de Tamim bin Hamad Al-Thani, un emir de Catar, un dels països que subvenciona, juntament amb Aràbia Saudita Estat Islàmic. La cara visible del club és Nasser Al-Khelaïfi, que fa de president i director general del club i també és de Qatar.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal