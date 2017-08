Última actualització Dijous, 24 d'agost de 2017 15:30 h

L'alcalde de Tarragona recorda que la cita esportiva preveu la participació d'atletes de països que tenen "situacions conflictives"

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, ha destacat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils que, a banda de reaccionar amb tristor i indignació, la ciutadania ha mostrat "un punt de civisme i de reacció que m'ha agradat".

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, assegura que s'està treballant per garantir la plena seguretat dels Jocs Mediterranis del 2018. Aquest és un dels aspectes que s'està treballant de forma més intensa, atès que hi està prevista la participació de 4.000 esportistes de fins a 26 nacionalitats diferents, alguns d'ells provinents de països que tenen "situacions conflictives" com ara Líbia, Argèlia, el Líban i Egipte. "Tindrem perfectament fitxats i controlats a tota la gent de totes les delegacions, siguin atletes, jutges, àrbitres o família olímpica", ha explicat Ballesteros en una entrevista amb l'ACN.

El Departament d'Interior ha estat l'encarregat de redactar el Pla Director de Seguretat dels Jocs Mediterranis, que preveu l'activació d'un Pla Operatiu Específic Antiterrorista per prevenir amenaces jihadistes. Fa mesos que els serveis d'informació dels diferents cossos policials -també internacionals- treballen de cara a l'esdeveniment, que inicialment s'havia de celebrar enguany, però es va ajornar pel 2018 per manca de finançament.

Ballesteros ha afirmat que la preparació de l'operatiu contempla "el pitjor dels escenaris, amb la màxima tensió, el màxim nivell de seguretat i la màxima vulnerabilitat" i que el nivell de col·laboració dels serveis d'intel·ligència és "molt important".

"M'ha agradat la reacció de la gent"

Tot just una setmana després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'alcalde de Tarragona ha opinat que "no imaginàvem que el terrorisme ens podia afectar d'una manera tan dura". Ballesteros ha posat de relleu el trasbals que suposa que els terroristes s'hagin mogut per diversos municipis de la demarcació i de la resta de Catalunya. "A banda dels atemptats, hi hagut derivades com a conseqüència de la investigació de la cèl·lula, que feliçment s'ha desarticulat", ha afegit.

Josep Fèlix Ballesteros ha destacat que, a banda de reaccionar amb tristor i indignació, la ciutadania ha mostrat "un punt de civisme i de reacció que m'ha agradat". "Fins i tot, l'eslògan espontani del 'no tinc por' no és una actitud xulesca, sinó de rebel·lia contra aquells que es volen carregar un sistema de llibertats", ha destacat.

Tanques per protegir espais concorreguts

Després dels últims atemptats a Catalunya, Ballesteros ha assegurat que el consistori atendrà les peticions dels cossos policials per reforçar la seguretat en matèria terrorista a la ciutat, una qüestió que s'aborda periòdicament en la reunió de la Junta Local de Seguretat. A l'espera que es puguin adoptar noves mesures, l'alcalde ha remarcat que "no podem actuar cada ciutat pel seu compte".

En aquest sentit, aquests darrers dies s'han instal·lat tanques de formigó per protegir alguns espais concorreguts, com ara els mercadets de la Rambla Nova de dimarts i dijous, i el mercadet de diumenge a Bonavista.

