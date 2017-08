Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

24 d'agost de 2017, 17.22 h

Brussel·les vol impulsar un "FBI europeu".

El president del Parlament Europeu vol enfortir la cooperació antiterrorista entre els estats membres.



Estaria be que la seu central estigués a Catalunya car si està a Brusel·les i veient com funcionen les seves institucions doncs, que voleu que us digui!