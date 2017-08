Última actualització Dijous, 24 d'agost de 2017 12:30 h

L'associació carrega contra el cos català per no fer "les comprovacions pertinents"

"Hauríem enviat als Mossos la fitxa de l'imam prement un simple botó d'haver-ho sol·licitat", ha afirmat el principal sindicat policial al diari electrònic Elplural.

El Sindicat Unificat de la Policia (SUP) assegura que els Mossos d'Esquadra no van demanar a la policia espanyola l'historial de l'Imam de Ripoll. "Hauríem enviat als Mossos la fitxa de l'imam prement un simple botó d'haver-ho sol·licitat", ha afirmat el principal sindicat policial al diari electrònic Elplural. Segons el SUP, "si els mossos estan duent a terme el control de les mesquites", el que estableix "el protocol és que sigui aquest cos el que recorri a les Forces de Seguretat de l'Estat i els pregunti si hi ha alguna informació".

Per aquesta raó, el sindicat ha carregat contra la policia catalana per no fer "les comprovacions corresponents". Amb tot, el govern espanyol va negar aquest dimecres que la policia espanyola o la Guàrdia Civil rebessin cap comunicació de les autoritats belgues sobre l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty tal com apunta l'alcalde de la ciutat de Vilvoorde, on va viure l'imam, Han Bonte.



Va viure a Vilvoorde

L'imam va viure a Vilvoorde a principis del 2016 i segons el batlle del municipi va despertar sospites de la mateixa comunitat musulmana, que el va acabar expulsant de la mesquita. Segons l'alcalde, les primeres sospites van sorgir de l'imam d'una localitat veïna, Diegem, que ja estava interessat en saber si Abdelbaki tenia antecedents policials, i apunta que hi va haver un contacte amb les autoritats espanyoles que aquestes van respondre negativament.





Habríamos enviado a los Mossos la ficha del imán dándole a un simple botón de haberlo solicitado. @El_Plural https://t.co/S3yZEacOae — SUP (@Sup_Policia) August 23, 2017 El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar dimecres que no tenia coneixement que cap dels dos cossos policials espanyols --el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil-- rebessin cap comunicació en aquest sentit, i va insistir que ara "el més important és que les investigacions que estan obertes es puguin completar com més aviat millor sota la direcció de l'Audiència Nacional perquè puguem arribar fins a l'últim graó per arribar que pugui existir en aquesta qüestió".

