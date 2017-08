Segons Turull, els Mossos no van rebre una "comunicació oficial" de la policia belga en relació a l'imam de Ripoll. Així ho ha dit després que diversos mitjans hagin publicat aquest dijous que hi va haver un contacte entre un agent de la policia belga i un Mosso sobre aquesta qüestió.

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, denuncia que hi ha una "onada mediàtica" per desmerèixer l'actuació "brillant" dels Mossos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha lamentat que s'intentin "trobar pegues" i insinuar "coses falses" i ho ha atribuït a l'enveja.

