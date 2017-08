Última actualització Dijous, 24 d'agost de 2017 14:00 h

El conseller garanteix que el cos català "no va cometre cap errada"

El contacte, que es va produir el març del 2016, es va fer mitjançant un correu electrònic. Forn ha defensat el paper dels Mossos d'Esquadra i ha rebutjat que s'actués malament.

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha afirmat aquest dijous que la comunicació entre un agent de la policia belga i un responsable dels Mossos d'Esquadra demanant informació sobre l'imam de Ripoll va ser "informal" i no incloïa "cap advertiment".



El contacte, que es va produir el març del 2016, es va fer mitjançant un correu electrònic. Forn ha defensat el paper dels Mossos d'Esquadra i ha rebutjat que s'actués malament. "No és una errada perquè simplement se'ns demana informació i donem el que tenim: que no ens consta que sigui investigat ni sigui perillós", ha defensat Forn des de Cambrils (Baix Camp).



A més, ha recordat que si hagués estat una comunicació formal, el canal no hauria pogut ser directe perquè els mossos "no poden tenir relació directa amb policies de fora" i s'hagués hagut de fer a través del ministeri. D'altra banda, Forn ha lamentat que "havent-hi una amenaça difosa per Estat Islàmic ahir mateix, ara la preocupació d'alguns mitjans sigui la de disminuir i embrutar la tasca dels Mossos".

