El rotatiu alemany creu que "la petita Catalunya" ha acabat "a la pràctica sola" amb la cèl·lula jihadista. "Gairebé com un estat independent".

El segon diari generalista alemany amb més circulació, Frankfurter Allgemeine Zeitung , ha analitzat la gestió de l'atemptat per part de les autoritats catalanes. El rotatiu creu que "la petita Catalunya" ha acabat "a la pràctica sola" amb la cèl·lula jihadista. "Gairebé com un estat independent", afegeix la peça publicada aquest dimecres pel corresponsal a l'Estat, Hans-Christian Rößler.

El Frankfurter Allgemeine explica que van ser el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, els qui van anunciar la mort de l'últim presumpte terrorista fugat, Younes Abouyaaqoub. "Josep Lluís Trapero ha tingut l'última paraula" durant la investigació, concreta el rotatiu.

El rotatiu alemany també es fa ressò de les declaracions creuades de dissabte passat entre el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el major dels Mossos. Explica que el membre del govern de Rajoy va donar per "desarticulada" la cèl·lula terrorista, però "Trapero va contradir el ministre". Segons el rotatiu, els atemptats estan "a l'ombra del referèndum" de l'1 d'octubre i diu que "les relacions entre Madrid i Barcelona estan trencades des de fa molt temps i estan impregnades de desconfiança".

El diari alemany amb seu a Frankfurt no ha estat l'únic que ha analitzat les conseqüències dels atemptats en clau de procés. "Atacs a Barcelona: què poden significar per l'independentisme català", es pregunta la BBC en un article al web publicat diumenge passat. El mitjà britànic diu que "probablement" els esdeveniments de dijous a Barcelona i Cambrils no acabaran beneficiant "Madrid". A més, destaca "l'esclat d'amor real cap a la policia catalana" durant els últims dies al país.