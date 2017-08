Iceta considera que els atemptats no han d'alterar el procés

Última actualització Dijous, 24 d'agost de 2017 18:30 h

El PSC no veu "cap ombra" en l'actuació dels Mossos: "I els atemptats que no hi ha hagut?"

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El líder del PSC, Miquel Iceta, considera una "tonteria com un piano" vincular l'1-O amb el paper de la policia catalana i rebutja que el terrorisme alteri el debat polític.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que no hi ha "cap ombra" en l'actuació dels Mossos d'Esquadra arran dels atemptats de la setmana passada a Barcelona i Cambrils.

En una entrevista aquest dijous a TV3, Iceta ha demanat "rigor" i ha assegurat que van gestionar-ho amb "gran professionalitat i eficàcia". "Això vol dir que no hi hagi coses a millorar o que hagin pogut cometre algun error? Ja en parlarem, en primer lloc ells per aprendre de cara el futur, però a la gent hem de donar tranquil·litat i seguretat", ha afegit Iceta.



"Una policia fantàstica"

I en defensa dels Mossos ha preguntat pels atacs que s'han evitat: "I els que no hi ha hagut?", ha dit. "No ens centrem en el que s'ha fet o no s'ha fet prou bé; ens ha de servir al futur; hem d'estar tranquils que tenim una policia fantàstica", ha dit en un agraïment als Mossos i a la resta de forces de seguretat.



En aquest context ha qualificat de "tonteria com un piano" intentar vincular el paper de la policia catalana amb l'1-O. "Per mi, els Mossos són Estat", ha assegurat en una crida a no acceptar que el terrorisme alteri el debat polític.

Notícies relacionades