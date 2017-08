Última actualització Dijous, 24 d'agost de 2017 17:25 h

Un gran primer pla de doña Letízia amb una ganyota esdevé el protagonista de la riota

Després de la lamentable situació creada per la Casa Real demanant als infants víctimes de l'atemptat a Barcelona que es deixessin fotografiar amb els reis, els monarques tornen a ser notícia. Aquest cop per la portada de la revista '¡Hola!' que dedica una gran foto de doña Letízia fent una ganyota, suposadament de dolor, durant la seva visita a Barcelona.

La xarxa ha fet mofa de la portada de la revista '¡Hola!' per mostrar-hi, suposadament, les llàgrimes dels reis. Realment, ni Felipe VI ni doña Letizia van plorar, però segons la revista i les fotos que mostren, els dos estaven destrossats. Realment, han hagut de rebuscar entre fotogrames per trobar la cara més compungida i afectada possible.





Missatge d'unitat Com no podia ser d'una altra manera, s'aprofita també amb un dels subtítols per parlar de la unitat en el discurs del rei.



Pornografia amb els sentiments pic.twitter.com/WL4AEvBIMv — Léo Taxil (@leotaxil) 24 d’agost de 2017 La foto principal és per la reina i en petit per al rei. Ella se la veu trencada de dolor. Tot i que l'expressió és ambigua. Fins i tot, alguns usuaris han deduït que també podria ser una cara de plaer sexual. Tot depèn de com es miri la foto. També Felipe VI apareix amb els ulls tancats. Podria estar molt afectat o podria estar mig endormiscat.

