Llibertat provisional per l'amo del locutori de Ripoll detingut pels atemptats de Barcelona i Cambrils

Última actualització Dijous, 24 d'agost de 2017 19:30 h

L'Audiència Nacional espanyola li va prorrogar 72 hores la detenció per acabar d'aclarir alguns indicis trobats al seu locutori de Ripoll

Salh El Karib ha sortit de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos i haurà de comparèixer cada dilluns davant dels jutjats.

L'Audiència Nacional espanyola ha deixat en llibertat provisional el quart detingut pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Es tracta de Salh El Karib, amo d'un locutori de Ripoll, que, després de declarar davant del magistrat Fernando Andreu aquest dimarts, va veure com li prorrogaven la detenció 72 hores més perquè els Mossos d'Esquadra poguessin tornar a escorcollar el seu establiment i acabar d'aclarir alguns dubtes sobre la seva possible participació.

El Karib ha sortit de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos cap a les 12.30 hores i haurà de comparèixer cada dilluns davant dels jutjats, lliurar el passaport per no poder sortir de l'estat i notificar un domicili fix i un telèfon. La fiscalia no pensa recórrer la decisió.

En la primera resolució es recollia que Salh El Karib hauria comprat bitllets d'avió per viatjar al Marroc per a Driss Oukabir i també per a l'imam, Abdelbaki Es Satty. Segons va declarar en seu judicial, va comprar els vols a petició del germà petit de Driss, Moussa Oukabir (mort a Cambrils), que no tenia targeta de crèdit per pagar-los. Va dir que, poc després, Moussa li va retornar els diners.

Sense més relació

En la seva interlocutòria d'aquest dijous, el magistrat Fernando Andreu explica que no s'ha trobat cap altra relació d'El Karib amb els germans Moussa i Driss Oukabir que no fos la de venda de bitllets d'avió o enviament de diners al seu país d'origen, Marroc. Tampoc s'ha trobat cap relació amb la resta d'implicats en els atemptats que no fos també la d'enviar diners als seus familiars, en "sumes raonables".

Segons les dades obtingudes en el registre del seu locutori, el 8 d'agost l'amo del locutori va comprar per internet, amb la seva targeta bancària, un bitllet d'avió amb Air Arabian per valor de 90 euros. L'endemà va fer un ingrés per caixer al seu compte de 150 euros. El bitllet era pel 12 d'agost. El mateix 12 d'agost va comprar un altre bitllet, per 182 euros, amb la mateixa companyia. L'endemà va fer un ingrés per caixer de 100 euros en efectiu.

Bitllets d'avió

Segons van explicar l'amo del locutori i Driss Oukabir, aquest últim va encarregar al seu germà Moussa, menor d'edat i sense targeta bancària, que li comprés uns bitllets d'avió, i li va donar diners en efectiu. L'amo del local va fer la gestió i va usar la seva targeta de crèdit, cobrant en efectiu i amb una comissió de 5 euros per la gestió.

El Karib també va comprar un bitllet d'avió per a l'eximam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty pel 15 d'octubre del 2017, però fonts jurídiques no descarten que es tracti d'un error de transcripció i sigui del 2016.

Facturació de 60.000 euros

Segons dades de la facturació del locutori, des del 2010 El Karib ha cobrat prop de 60.000 euros en la compra-venda de bitllets d'avió i altres transports, i el saldo mitjà del seu compte bancari és de 2.500 euros.

