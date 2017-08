NoTincPor a portar l'estelada !

Última actualització Divendres, 25 d'agost de 2017 05:00 h

Campanya unionista per impedir que el poble català s'expressi. Incapaços de fer una manifestació a Madrid, venen a BCN a espanyolitzar la resposta

ANÀLISI - Gerard Sesé @gerardsese | Durant les últimes hores s'ha engegat una campanya a les xarxes socials que s'ha omplert de missatges de persones que demanen que a la manifestació del pròxim dissabte 26 d'agost a Barcelona, convocada com a mostra de dol, solidaritat i fermesa de la societat catalana davant el terrorisme, no s'hi portin estelades. Una petició insòlita que pretén evitar una imatge dolorosa per l'unionisme: el rei Felipe VI envoltat de banderes independentistes.

1- Una campanya unionista

L'unionisme no vol una instantània amb el rei Felipe VI rodejat d'estelades. És per això que s'ha engegat una campanya a les xarxes amb missatges on es demana que no es portin estelades a la manifestació per a no polititzar-la. Cal recordar que les informacions dels principals diaris de la caverna han polititzat des del primer moment els atemptats. S'ha iniciat una campanya de desprestigi contra els Mossos i s'ha arribat a vincular el conductor de la furgoneta amb l'ANC. Tanmateix, obligar a la gent a no portar una bandera ja està polititzant també la manifestació. Tal vegada, a més, no s'ha demanat que no es porti "cap bandera" sinó que només s'ha fet al·lusió a l'estelada. Llavors ens preguntem: portar-ne una d'espanyola (igualment lícit) no és polititzar la manifestació?

2- Catalunya ha estat independent en la gestió

Que el president de l'Estat espanyol fes el seu primer comunicat oficial 7 hores després dels atemptats, quan ja ho havia fet tant el president Puigdemont com el conseller d'interior i el Major dels Mossos, ha demostrat al món que Catalunya pot exercir perfectament com un Estat independent, així ho han recollit, fins i tot, diaris internacionals. A més, ha demostrat el marc mental dels polítics espanyols respecte a Catalunya amb la tardança de les seves reaccions.

3- La llibertat individual

Ningú pot prohibir a altri portar o no una bandera o una altra en una manifestació. La llibertat és un dels valors de la nostra societat i, sempre amb respecte i sense violència, hom pot mostrar i expressar el que desitgi. El poble català està de dol i pot mostrar-ho com vulgui, amb estelada, senyera o bandera espanyola republicana o monàrquica. Cada un que s'expressi com el seu cor li demani.

4- La posició de les entitats sobiranistes

L'ANC ha fet un comunicat oficial on diu que si algú "hi assisteix amb banderes" demanen que "portin, com es va fer en les grans mobilitzacions a París després dels atemptats, un llaç negre en senyal de dol". També especifiquen que si es porten "cartells o pancartes (amb el logotip de l'Assemblea o anònims, tant se val), que els missatges siguin de sentit positiu, a favor de la pau i la llibertat i amb el lema 'No Tinc Por'". També animen a ser-hi amb "una samarreta de color blau" seguint la crida que hem fet més d'un centenar de les entitats cíviques del país: #AnemDeBlauPerLaPau.

Òmnium no ha parlat de banderes però sí de no portar símbols partidistes, entenent, en aquest sentit, icones de partits polítics.

5- Normalitat en un país normal





Dissabte manifestació a favor de la PAU i la LLIBERTAT. No "amaguem" l'estelada. Posem-hi un llaç negre en senyal de dol. #NoTincPor pic.twitter.com/RQrdVTFmMp — JaVme Marfany (@JaumeMarfany) August 24, 2017 Malauradament Catalunya no és el primer país a rebre atemptats terroristes perpetrats en nom d'Estat Islàmic. Com va passar a França o el Regne Unit, la gent va acudir a les posteriors manifestacions de rebuig amb la bandera del seu país.

