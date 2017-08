El Congreso reconeix que amagar informació entre cossos policials mereix premi

Última actualització Divendres, 25 d'agost de 2017 10:20 h

El Parlament als Mossos i a la Urbana

El Congrés dels Diputats ha aprovat una declaració institucional que reconeix i agraeix la tasca durant els atemptats de Barcelona i Cambrils a les institucions i a totes les policies: això vol dir, no només les locals i els Mossos sinó també tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat, així com també els serveis d'emergències i sanitaris. "La seva entrega, així com el comportament exemplar de la societat civil, han evitat lamentar més víctimes i han permès la ràpida desarticulació de la cèl·lula i han garantit la defensa de la convivència, la llibertat i la democràcia davant els que volen imposar el terror i l'odi".

Malgrat d'omplir de parafernàlia la declaració, que s'ha llegit durant la sessió de la diputació permanent, i on s'asseguren coses com que la societat espanyola "mai donarà el seu braç a tòrcer" davant l'amenaça jihadista i s'hi cola que la força de la societat "neix de la unitat contra qualsevol acció que vulgui imposar idees a través de la violència" cal tenir present que el que s'ha reconegut, de manera encoberta, són les males arts de la policia espanyola en vers els Mossos amb exemples com el boicot exercit perquè la policia catalana no tingués accés a certa informació rellevant.Durant el mandat de Jorge Fernández Díaz com a ministre d'Interior, un home de la seva màxima confiança dirigia el Centre Nacional de Coordinació Antiterrorista (CNCA), i bloquejava l'accés dels Mossos d'Esquadra als bancs de dades policials sobre les trames jihadistes internacionals d'Europol (SIENA o SIRENE) i de la Interpol. Fins i tot, els negava la integració en el propi CNCA i fins boicotejava les investigacions de la policia autonòmica catalana contra el jihadisme, com les de l'Operació Caront, com recorda avui Publico.es Per la seva banda, el Parlament ha aprovat aquesta setmana concedir la Medalla d'Honor a Mossos, serveis d'emergències, Guàrdia Urbana i Policia Local de Cambrils. Cs, en canvi, creu que s'hauria de fer extensiu el reconeixement als cossos de seguretat espanyols. A nivell estatal, ha registrat iniciatives per tal que tots els cossos implicats rebin la Medalla d'Or del Congrés.