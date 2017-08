Utilitzen els atemptats per fer tornar els toros a Catalunya

Un festival on estaria previst que participin de manera desinteressada les màximes figures del toreig, com José Tomás, i els fons anirien destinats a la creació d'un monument que rendeixi homenatge a les víctimes. Clar que, si aquest és l'objectiu, la correguda es podria fer en qualsevol lloc d'Espanya i cedir els beneficis a les autoritats catalanes. Tenint en compte aquest detall, queda pal·lès que el rerefons de l'acció és aconseguir veure toros de nou a la plaça.

Malgrat que les corregudes de bous estan prohibides a Catalunya, els dos toreros volen "sensibilitat" per part de les autoritats perquè es pugui practicar l'esdeveniment al Principat i permetin al món del 'toro' posar també "el seu granet de sorra per ajudar a mitigar el dolor que han causat els atemptats de Catalunya".

Tornar a torejar toros a Barcelona per una causa benèfica.

