JxSí contempla qualsevol via per aprovar la Llei del Referèndum

Última actualització Divendres, 25 d'agost de 2017 17:00 h

Des del PDeCAT asseguren que optaran per la "més factible i eficient"

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"Sigui un sistema o un altre, cal prendre una decisió: qualsevol via de les quals queden, que són legals, és perfectament legal i viable per tirar-la endavant", ha declarat el vicepresident del Parlament català, Lluís Guinó.

El vicepresident primer del Parlament català, Lluís Guinó (JxSí), ha assegurat que la coalició independentista contempla "qualsevol via de les quals queden, que són legals" per tramitar i aprovar la Llei del Referèndum, també la possibilitat que l'Executiu impulsi un decret llei.

"Sigui un sistema o un altre, cal prendre una decisió: qualsevol via de les quals queden, que són legals, és perfectament legal i viable per tirar-la endavant", ha recalcat en una entrevista a Europa Press en referència a la norma que ha d'emparar el referèndum de l'1 d'octubre.

Buscar alternatives

Segons Guinó, han de buscar les alternatives que els ofereix el reglament del Parlament per aprovar-la després que el Tribunal Constitucional (TC) suspengués el sistema de lectura única, i escolliran "la que s'adeqüi més al full de ruta, i sigui més factible i eficient".

Malgrat tot, ell era partidari de la lectura única si el Govern central no l'hagués impugnat, la qual cosa ha criticat perquè "és un procés habitual en altres parlaments autonòmics i en les Corts".

"No se suspèn aquest sistema perquè tècnicament no s'adeqüi a la Constitució. S'impugna i se suspèn perquè hi ha una voluntat política darrere, i est és el gran error. S'utilitza el TC per part del Govern per no abordar el que és una qüestió política, que ha de resoldre's entre governs", ha lamentat.

Diferències amb la CUP

A l'espera que aviat es presenti el contingut de la llei de transitorietat, entén que hi hagi qui defensi que ha d'aprovar-se abans de l'1-O, com exigeix la CUP, però "és una llei que entrarà en vigor i tindrà efectes només en una sola circumstància: que es faci el referèndum i guanyi el sí".

Després que la CUP demani l'aprovació de la llei del referèndum, de la de transitorietat i convocar l'1-O abans de la Diada, Guinó ha assegurat que, malgrat diferències puntuals, JxSí i els anticapitalistes comparteixen un full de ruta que el seu objectiu és celebrar el referèndum.

Notícies relacionades