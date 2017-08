Un article de El País diu que Forn, Boya i els terroristes formen part del mateix exèrcit

Dr. Benway República Catalana ||*|| República Catalana ||*||

25 d'agost de 2017, 16.25 h

Els jihadistes hispànics, un altre cop destil·lant la bilis al seu Corà particular que és El Pais. No hi ha tanta diferència entre jihadistes hispànics i jihadistes islàmics. Si de cas la violència i no crec que triguin gaire en començar amb els atemptats. Amb el nivell que demostren els que escriuen als diaris és qüestió de temps.