La hisenda catalana ja està preparada per ser la principal estructura d'Estat

25 d'agost de 2017, 19.48 h









Me'n congratulo !! felicitats !! Ja hauria d'haver estat preparada des de fa quatre anys, d'un any després de la Via Catalana quan es va demostrar INEQUÍVOCAMENT quina era la voluntat d'independència del poble català.







Em costa no mirar enrera, però, mirem endavant: VOLEM QUE JA QUE EL 2014 NO VA PODER SER L'ANY DE L'ALLIBERAMENT NACIONAL, (i deixo de banda de qui va ser la culpa) PROCUREM QUE EL 2017 SÍ QUE HO SIGUI.







SENSE EXCUSES. AMB CORATGE I DETERMINACIÓ.









