[Vídeo] Les manipulacions unionistes sobre els atemptats en poc més d'un minut

Crida Democràtica fa un recull de les difamacions i intoxicacions dels últims dies

Una setmana després dels atemptats a Les Rambles de Barcelona i de Cambrils, mentre el país viu el dol i prepara per demà una manifestació a la capital, el col·lectiu Crida Democràtica ha fet córrer per les xarxes un vídeo on s'expliquen les manipulacions, intoxicacions i difamacions dutes a terme per l'unionisme. En menys de dos minuts s'hi fa un recull de les notícies més indignants que s'han produït en aquests 7 dies.

La guerra bruta de l’Estat no s’atura ni després d’una tragèdia. No tot s'hi val. Denunciem-ho i que ho sàpiga tothom pic.twitter.com/utT4eKpQ2G — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) 25 d’agost de 2017

Crida democràtica, que penja d'Òmnium i que disposa d'un servei de Whatsapp on ja s'hi han apuntat més de 100.000 persones, segons l'organització (aquí els podeu agregar 696 00 06 99) ha publicat aquest vídeo que ben ràpidament s'ha escampat per la xarxa i, segurament, podrà fet dubtar aquells indecisos sobre el fet de portar o no una estelada a la manifestació de demà, on hi haurà la presència dels Borbons i de bona part de la plana major dels polítics unionistes espanyols.