Última actualització Divendres, 25 d'agost de 2017 20:30 h

Busquen denunciar "la hipocresia de l'Estat"

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Els 170 col·lectius també han convocat un acte alternatiu per reunir "els molestos" en compartir la concentració amb govern espanyol i monarquia.

El membre d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme David Karvala © Aleix Moldes Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Barcelona, Cambrils, Daesh, manifestació, PP, Rambles, terrorisme

Unes 170 entitats de diferents sensibilitats han fet una crida a la ciutadania perquè faci una "gran marea blava" durant la manifestació d'aquest dissabte per mostrar la solidaritat amb les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i alhora assenyalar-ne les causes i denunciar la "hipocresia" dels líders polítics i la monarquia.

"Demanem a les autoritats catalanes que facin el possible perquè la fotografia de la mobilització sigui la ciutadania unificada en la convivència i no de les persones que tenen les mans tacades en aquests incidents", ha reclamat el membre d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), David Karvala.

Les 170 entitats han convocat a la ciutadania a les cinc de la tarda al Passeig de Gràcia amb el carrer de la Diputació. A partir d'aquí, se sumaran a la marxa fent "una marea blava".

Vestits de blau

Els convocants demanen que la gent vesteixi una samarreta blava. Un color que "representa" a la mediterrània, als refugiats i que "simbolitzarà" una onada. També repartiran 50.000 cartells per crear una "marea aèria" que ompli el Passeig de Gràcia.

Albareda ha dit que no volen que sigui "la típica manifestació contra el terrorisme". El president de Lafede.cat ha apuntat que cal "lluitar contra la problemàtica a partir de la pau, la solidaritat i la convivència en la diversitat i no només amb mesures policials i repressives".

Incomoditat per la presència del PP

Karavala ha explicat que hi ha "incomoditat" entre els moviments per la presència de dirigents del Partit Popular a la manifestació de dissabte. Per una banda, ha assegurat que la formació ha "fomentat el racisme i la impunitat del feixisme". Per l'altra, ha manifestat que els ministres del PP "no poden" liderar una manifestació per la pau quan anys enrere van crear les condicions "que han portat a aquest terrible atemptat".

Amb tot, tant Karvala com l'activista social Najat Kichou han qualificat "d'hipòcrites" als dirigents polítics que fan discursos que conviden a la pau al mateix moment que vénen armes a determinats països i tenen actuacions que "no donen resposta a les demandes de convivència de la població". Així doncs, les 170 entitats han dit que assistiran a la manifestació "per solidaritat" tot i que ho faran amb "un discurs crític".

Lamenten atacs xenòfobs i islamòfobs

L'activista social, Najat Kichou, ha explicat que des de dijous passat la comunitat musulmana ha detectat un "important" i "preocupant" augment dels atacs xenòfobs i islamòfobs amb pintades en façanes de diferents mesquites del país i amb amenaces a individus. "La violència és el llenguatge dels covards i d'aquelles persones que no tenen arguments", ha lamentat.

Entre les entitats que s'han adherit al manifest 'Davant la tragèdia del 17 d'agost #Anemdeblau: Pau, solidaritat i convivència en la diversitat' hi ha l'Assemblea de Cambrils, l'Assemblea de Cooperació per la Pau, l'Associació Catalana per la Pau, l'Assemblea Nacional Catalana, Casa nostra, casa vostra, la Comunitat Palestina de Catalunya, Cristianisme al segle XXI, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, JERC, Marea Blanca de Catalunya, Òmnium Cultural, Poble Lliure, Procés Constituent, SOS Racisme Catalunya, Stop Mare Mortum o Tanquem els CIE.

Notícies relacionades