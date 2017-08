Colau: “Ningú s’ha d’incomodar [per la presència del rei].”

Última actualització Dissabte, 26 d'agost de 2017 12:35 h

“En cap cas no ha de ser una manifestació de banderes” “Hi haurà molts altres dies per expressar moltes altres coses.”

En declaracions al Via Lliure de Rac 1, l’alcaldessa de Barcelona ha tornat enfilar el camí del mig i no mullar-se en les seves declaracions, vol una manifestació sense el protagonisme dels polítics però porta tota la setmana de declaracions i segons sembla la capçalera veritable de la manifestació serà la que encapçali el Rei. Aquell rei que els comuns van despenjar del saló de plens i que avui la seva alcaldessa afirma “Ningú s’ha d’incomodar [per la presència del rei].”



En un missatge dirigit especialment a les més de cent entitats que clamen contra la presència del Rei a la manifestació, l ‘alcaldessa de Barcelona afirma que“Així ha de ser [els polítics han d'estar a l'altura]. Les administracions hi hem de ser, però per acompanyar. No podíem estar a la primera línia.”[Sobre la presència de banderes] “Llibertat d'expressió per tothom. La manifestació és de la gent i tothom hi pot participar amb els seus valors. Personalment, però, crec que no ha de ser una manifestació de banderes en cap cas.”“És una manifestació de pau, d'una ciutat que ha desbordat humanitat, solidaritat i empatia. Hi haurà molts altres dies per expressar moltes altres coses.”“Sense que ningú renunciï als seus principis i idees, la manifestació d'avui ha de donar una imatge d'unitat de la ciutadania per dir al món que Barcelona i Catalunya no tenim por.”