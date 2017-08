Junqueras: “Em sembla que [la presència de banderes] és perfectament compatible”

Última actualització Dissabte, 26 d'agost de 2017 13:10 h

“Allò que es faci amb l'esperit de construir un món una mica millor, de tractar la gent bé i donar oportunitats a tothom, crec que és benvingut

Oriol Junqueras en declaracions al Vi Lliure de Rac 1 i sobre la presència del rei: “Em sembla molt bé que tothom faci allò que cregui que ha de fer.” En referència a les urnes ha dit: “El Govern de Catalunya i el conjunt de les institucions d'aquest país faran tot el possible perquè aquest exercici del dret a decidir es pugui realitzar en les millors condicions possibles.”

Jo sempre intento estar a l'altura del que entenc que espera la nostra societat. El que hem de fer tots plegats és treballar per construir una societat el més justa possible.“Allò que es faci amb l'esperit de construir un món una mica millor, de tractar la gent bé i donar oportunitats a tothom, crec que és benvingut. A mi em sembla que és perfectament compatible.”Junqueras sobre la presència del rei:“Em sembla molt bé que tothom faci allò que cregui que ha de fer sempre que ho faci amb la millor intenció i la millor voluntat possible.”“Tots aquests valors que són universals es poden expressar des d'ideologies diferents, tradicions religioses diferents o institucions diferents, com passa tantes vegades i segur que avui també passarà. Però l'important és que tots fem aquest esforç.”“El que és segur és que el poble de Catalunya estima la democràcia i que vol decidir el seu futur votant, i nosaltres farem tot el que correspongui perquè així sigui. Això segur.”- “El Govern de Catalunya i el conjunt de les institucions d'aquest país faran tot el possible perquè aquest exercici del dret a decidir es pugui realitzar en les millors condicions possibles.”