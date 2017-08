L'unionisme col·loca estanqueres a la manifestació #NoTincPor

Si algú encara tenia dubtes, potser aquest ha estat la gota que ha fet vessar el got: #NoTincPor a portar estelada.

Ha quedat demostrat quan, a Passeig de Gràcia tocant amb Catalunya, s'hi ha instal·lat una paradeta de Societat Civil Catalana amb el lema "mejor unidos" i a l'altra banda de la plaça una paradeta de 'souvenirs' rodejada de baneres espanyoles. Cal recorda que, justament, des de l'unionisme es demanaven que no es portessin estelades. Segons expliquen a directe!cat, la paradeta del col·lectiu ultraunionista no feia cap referència als atemptats ni col·locava cap crespó negre a les banderes.

El complex d'inferioritat dels catalans ha tornat a aflorar aquests últims dies que han caigut a la trampa de l'unionisme: no polititzem les víctimes, cap bandera estelada. Evidentment, tal com ja explicàvem en aquest article, l'unionisme està treballant a fons perquè la manifestació d'avui esdevingui una forta arma d'espanyolització de Catalunya. Els reis, la plana major del Gobierno del PP i de la política espanyola ja estan polititzant la manifestació.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal